UFFICIALE: Ascoli, dal Foggia arriva Rubin in prestito

L'Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. annuncia di aver acquisito dal Foggia a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019 con diritto di opzione le prestazioni sportive di Matteo Rubin.

Nato il 9 luglio 1987 a Bassano del Grappa, Rubin è un terzino sinistro che vanta una lunga esperienza in tutte le serie professionistiche avendo vestito in Lega Pro le maglie di Cittadella e Foggia, in Serie B quelle di Torino, Modena e Foggia, in Serie A, categoria in cui vanta 110 presenze, quelle di Torino, Bologna, Parma, Robur Siena, Hellas Verona e Chievo. E' reduce dall'esperienza al Foggia, squadra nella quale ha militato nelle ultime tre stagioni dando un importante contributo alla promozione in cadetteria.

Al neo bianconero il benvenuto dell'Ascoli Calcio e l'augurio di poter fornire un apporto importante alla causa bianconera.