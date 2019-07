UFFICIALE: Ascoli, dal Genoa arriva il centrocampista Brlek

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito in prestito con diritto di riscatto dal Genoa le prestazioni sportive di Petar Brlek. Centrocampista di quantità e qualità, che si esprime al meglio come mezz'ala sinistra, Brlek è nato il 29 gennaio 1994 a Varaždin, in Croazia. E' cresciuto nel settore giovanile della sua città fino al trasferimento allo Slaven Belupo, club della massima serie croata nel quale ha militato cinque stagioni e mezzo collezionando più di 120 presenze, condite da 7 gol e altrettanti assist. Nella seconda parte della stagione 2015/16 si trasferisce in Polonia nelle file del Wisla Cracovia, club di massima serie in cui colleziona in un anno e mezzo 55 presenze, 11 gol e 2 assist. Nella s.s. 2017/18 esordisce in Serie A nelle file del Genoa. Nell'ultimo anno Brlek ha vestito la maglia del Lugano: 28 le presenze nel campionato svizzero, 2 gol e 1 assist. Con la Nazionale croata si è messo in luce in tutte le serie giovanili fino all'Under 21.