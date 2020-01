© foto di Sebastian Donzella/TuttoLegaPro.com

Luca Assalve (16), attaccante salentino finora in forza alla formazione under 17 del Napoli, passa a titolo temporaneo all'Ascoli. In maglia azzurra quest'anno Assalve ha collezionato soltanto sei presenze e nessun goal. Contratto depositato.