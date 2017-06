UFFICIALE: Ascoli, dal Siena arriva De Feo

Fonte: ascolipicchio.com

L’Ascoli Picchio FC 1898 S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Robur Siena le prestazioni del calciatore Gianmarco De Feo fino al 30 giugno 2020 con opzione in favore dell’Ascoli per un ulteriore anno. Cresciuto nelle giovanili del Milan, De Feo è un attaccante esterno di 23 anni, nativo di Eboli; nell’ultima stagione il calciatore ha ben figurato nelle file della Lucchese in Lega Pro, realizzando 9 reti e 7 assist.

De Feo sarà presentato agli organi di informazione domani, lunedì 26 giugno, alle ore 15:00 presso la sala conferenze della sede sociale di Corso Vittorio Emanuele 21.