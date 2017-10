UFFICIALE: Ascoli, Francesco Bellini nuovo amministratore unico

Fonte: ascolipicchio.com

© foto di FotoSpot/TuttoLegaPro.com

In data odierna si è tenuta, presso la sede dell'Ascoli Picchio FC 1898 in Corso Vittorio Emanuele, l'assemblea dei soci: presenti Giuliano Tosti (7,87 %) e Gianluca Ciccoianni (2,25 %), mentre Battista Faraotti (11,23 %) è stato rappresentato per delega da Cristiano Fioravanti. Collegati in video conference il socio principale Francesco Bellini (78,65 %) e la Signora Marisa Bellini. Presenti, inoltre, il legale Maria Cristina Celani e i componenti del Collegio Sindacale Alfredo Sperandio e Sandro Tassoni. L'Assemblea ha preso atto delle dimissioni di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e, su proposta del socio di maggioranza Bellini, ha deliberato di affidare la conduzione del Club ad un Amministratore Unico, individuato proprio nella persona del già Presidente Francesco Bellini.