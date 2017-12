UFFICIALE: Ascoli, panchina a Cosmi. Bazzani vice

Fonte: http://www.ascolipicchio.com/

© foto di Federico Gaetano

L’Ascoli Picchio FC 1898 S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra al Signor Serse Cosmi. Il Club rivolge un caloroso benvenuto al nuovo tecnico, che domani pomeriggio dirigerà la prima seduta di allenamento al Picchio Village. Il neo allenatore si avvarrà della collaborazione di Fabio Bazzani nel ruolo di vice allenatore e Manuel De Maria in quello di preparatore atletico. I tre hanno sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2018 con rinnovo automatico per un anno in caso di raggiungimento dell’obiettivo salvezza. I collaboratori di Mister Cosmi lavoreranno in sinergia con i confermati Salvatore Pollino, Andrea Arpili, Daniele Brugiaferri, Lorenzo Vagnini e Gaetano Petrelli.