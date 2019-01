© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

L'Ascoli, attraverso il proprio sito ufficiale, comunica di aver raggiunto l'accordo con il L.R. Vicenza Virtus per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Cristian Andreoni, che ha sottoscritto col club di Corso Vittorio Emanuele un contratto fino al 30 giugno 2020 con opzione per il prolungamento. Andreoni, terzino destro nato il 30 maggio 1992 a Vaprio D'Adda, ha vestito le maglie di Pontisola, Pro Patria, Reggiana, Bassano e Vicenza Virtus, squadra quest'ultima con cui ha collezionato 15 presenze nella prima parte della stagione in corso in Serie C.