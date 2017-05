UFFICIALE: Ascoli, primo contratto da professionista Parlati

© foto di Sebastian Donzella/TuttoLegaPro.com

L'Ascoli Picchio, mediante il proprio sito ufficiale, comunica che questa mattina, presso la sede sociale di Corso Vittorio Emanuele, il centrocampista Samuele Parlati ha sottoscritto il primo contratto da Professionista col club bianconero fino al 30 giugno 2020. Parlati, classe '97, lo scorso anno ha militato nelle file della Primavera bianconera e nella stagione 2016/2017 alla Paganese in Lega Pro. Con la maglia della compagine campana, Parlati ha collezionato 17 presenze in campionato e un gol all'attivo, una presenza in Coppa Italia e una ai Playoff.