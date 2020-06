ufficiale Ascoli, rinnovati tutti i prestiti e prolungati gli accordi coi giocatori in scadenza

vedi letture

Il 30 giugno è la data di conclusione naturale dei contratti dei tesserati in scadenza al 30/06/2020. Con il protrarsi della stagione sportiva al prossimo 31 agosto, l’Ascoli Calcio, attraverso il proprio Direttore Bifulco, ha provveduto alla stipula di nuovi accordi con i calciatori Andreoni, Piccinocchi, Troiano e Valentini. Per i prestiti annuali con opzioni vale il prolungamento automatico dal 30 giugno al 31 agosto. Per i prestiti secchi sono stati ridefiniti gli accordi fra le parti.

Questo nel dettaglio la situazione in casa Ascoli:

PORTIERI:

Marchegiani: prolungato automaticamente al 31 agosto il prestito dal Novara

DIFENSORI:

Andreoni: era in scadenza. Prolungato con accordo il contratto fino al 31 agosto

Ferigra: estensione del prestito fino al 31 agosto col Torino

Gravillon: estensione del prestito fino al 31 agosto con Inter/Sassuolo

Ranieri: estensione del prestito fino al 31 agosto con la Fiorentina

Sernicola: estensione del prestito fino al 31 agosto col Sassuolo

Valentini: era in scadenza. Prolungato con accordo il contratto fino al 31 agosto

CENTROCAMPISTI:

Brlek: prolungato automaticamente al 31 agosto il prestito dal Genoa

Covic: in definizione la risoluzione del prestito. Rientrerà all’Hertha Berlino

Piccinocchi: era in scadenza. Prolungato con accordo il contratto fino al 31 agosto

Troiano: era in scadenza. Prolungato con accordo il contratto fino al 31 agosto

ATTACCANTI:

Morosini: prolungato automaticamente al 31 agosto il prestito dal Brescia

Scamacca: estensione del prestito fino al 31 agosto col Sassuolo

Trotta: prolungato automaticamente al 31 agosto il prestito dal Frosinone

A queste operazioni si aggiungono i rientri dai prestiti di Ganz (Como), Quaranta (Catanzaro), Semeraro (Roma), Tassi (Fano), Tofanari (Fano). Raggiunto l’accordo col Crotone per il prolungamento del prestito di Gerbo fino al 31 agosto 2020.