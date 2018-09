© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

L'Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver rinnovato fino al 30 giugno 2021 il contratto con il difensore Danilo Quaranta. A Danilo, che ha esordito in Serie B in occasione della 1^ giornata di campionato con il Cosenza, l'augurio del Club di Corso Vittorio Emanuele per un futuro di successi con la maglia dell'Ascoli Calcio.