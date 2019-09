© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"L'Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica la risoluzione dei contratti con Vincenzo Vivarini, Andrea Milani e Antonio Del Fosco. Il Club bianconero augura loro le migliori fortune professionali". Con questa nota il club marchigiano ha liberato il tecnico che ora potrà firmare il contratto che lo legherà per le prossime due stagioni al Bari in Serie C.