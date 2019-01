UFFICIALE: Ascoli, Zebli torna al Genk: prestito interrotto

L'Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. annuncia il rientro anticipato dal prestito del centrocampista Pierre Desiré Zebli al Genk. Il calciatore, che ha subito due interventi all'occhio a causa del distacco della retina, ieri è arrivato ad Ascoli per formalizzare l'operazione e ha salutato i compagni di squadra. A Pierre va il grande in bocca al lupo della Società tutta e l'augurio che possa tornare quanto prima in campo.