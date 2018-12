UFFICIALE: Avellino, Bucaro è il nuovo allenatore biancoverde

Fonte: https://www.avellinossd.it/

La Calcio Avellino SSD comunica di aver raggiunto l'accordo con il tecnico Giovanni Bucaro, che ricoprirà il ruolo di allenatore fino al termine della stagione.

Giovanni Bucaro, nato a Palermo il 20 novembre 1970, ha già vissuto due esperienze ad Avellino, da giocatore, dal 2000 al 2003, e da allenatore, nella stagione 2011/2012. Da calciatore, Bucaro ha conquistato la promozione in serie B nel 2003 sotto la guida di Salvatore Vullo. Prima di essere la guida tecnica dell'Avellino nel 2011/2012, mister Bucaro aveva già alle spalle un percorso che lo ha visto, tra l'altro, allenatore della Juventus Primavera dopo le panchine di Pomigliano e Manfredonia.

Sorrento, Savoia, Arezzo e Monopoli le ultime squadre allenate prima di sposare il progetto tecnico della Calcio Avellino SSD.

Ad affiancare mister Bucaro ci sarà, in qualità di vice, Daniele Cinelli. Mister Cinelli ha anch'esso un passato in biancoverde, da calciatore: compagno di Bucaro nelle sue stagioni in Irpinia, con la maglia dei lupi ha vinto il campionato 2002/2003 e quello 2004/2005.

La conferenza di presentazione di mister Giovanni Bucaro si terrà domani alle ore 12.15 presso la sala "A. Scalpati" dello stadio Partenio-Lombardi, dopo il suo primo allenamento con la Calcio Avellino SSD.