UFFICIALE: Avellino, colpo Morosini per il centrocampo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Avellino ha annunciato sul proprio sito l'arrivo in prestito dal Genoa del centrocampista Leonardo Morosini, classe '95, ex del Brescia dove si è messo in mostra in Serie B prima di approdare al club ligure conquistando anche la convocazione in Under 21. Il calciatore sarà presentato oggi pomeriggio.