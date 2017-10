UFFICIALE: Avellino, ingaggiato lo sloveno Erik Gliha

Fonte: usavellino.club

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

L’U.S. Avellino comunica di aver ingaggiato l’esterno sinistro sloveno Erik Gliha. Il calciatore, classe 1997, cresciuto nel Sampion Celje, club in cui ha fatto l’esordio in prima squadra a 17 anni, ha successivamente militato con le società slovene di Verzej, Krka e Ankaran Hrvatini. Gliha vanta esperienze con la nazionale slovena Under 19 e Under 21. Il neo arrivo in casa biancoverde indosserà la maglia numero 16.