UFFICIALE: Avellino, Marcolini è il nuovo allenatore

© foto di Fabrizio Pozzi

L'Avellino ha scelto il nuovo allenatore dopo l'addio con Claudio Foscarini. Si tratta di Michele Marcolini, reduce dall'esperienza positiva all'Alessandria. L'annuncio è stato dato questa mattina in conferenza stampa dal presidente Walter Taccone che ha presentato il nuovo staff tecnico per la prossima stagione: “Foscarini mi aveva detto di avere ancora delle riserve, abbiamo allora incontrato mister Marcolini, è bastata una chiacchierata per raggiungere l'accordo che spero sia di auspicio per tutti. - ha spiegato il numero uno biancoverde come riporta Tuttoavellino.it -Un allenatore giovane come la squadra che stiamo creando, gli abbiamo fatto un contratto annuale con opzione per il secondo, speriamo di attuare subito questa opzione perché vuol dire che i risultati sono soddisfacenti".