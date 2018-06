UFFICIALE: Avellino, si separano le strade con Foscarini

Fonte: usavellino.club/

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

L’U.S. Avellino intende ringraziare, nella maniera più sentita, come già pubblicamente fatto dal presidente Walter Taccone nella scorsa conferenza stampa, l’allenatore Claudio Foscarini e i suoi collaboratori per la serietà, la professionalità, l’ottimo lavoro svolto e per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza nel campionato concluso.