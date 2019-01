© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo cinque stagioni e 80 presenze in Bundesliga, Luca Caldirola (27) torna in Italia. Il difensore centrale scuola Inter si è infatti legato al Benevento: il contratto dell'ex colonna dell'under 21 è stato depositato.

In Germania Caldirola ha vestito le maglie di Werder Brema e Darmstadt. Dai bianco-verdi si sarebbe svincolato questa estate ed ha deciso di anticipare i tempi.