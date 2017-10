UFFICIALE: Brescia, Armanini nuovo direttore organizzativo

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Il Brescia ha annunciato sul proprio sito l'arrivo di Giovanni Armanini come nuovo direttore organizzativo della società. “Armanini, che farà riferimento direttamente al presidente Cellino, sarà portavoce della società e avrà la supervisione delle aree organizzazione e risorse umane, commerciale e marketing, relazioni esterne e comunicazione. - si legge nel comunicato del club lombardo - Armanini viene da una esperienza professionale in Inghilterra dove ha lavorato su progetti di monetizzazione dei contenuti digitali per club e leghe sportive (tra cui la English Football League) e, più recentemente, come consulente per il mercato italiano, con Mi Hiepa, startup specializzata nella realtà virtuale al servizio degli staff tecnici e dei match analyst. Le sue esperienze nel mondo del calcio sono iniziate anni fa nell’area sviluppo di Digitalsoccer Project Panini Digital. È stato coordinatore editoriale del sito di analisi economico sportiva calcioefinanza.it e vanta una lunga esperienza nei media nazionali (come corrispondente di Tuttosport per la Premier League) e locali (come redattore di Bresciaoggi e collaboratore del Giornale di Brescia)”.