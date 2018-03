UFFICIALE: Brescia, blindato il classe 2000 Viviani

Fonte: http://www.bresciacalcio.it

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

La società Brescia Calcio FC è lieta di annunciare la sottoscrizione del primo contratto da professionista del centrocampista Mattia Viviani. Il classe 2000 entrerà a far parte della Prima Squadra divenendo il secondo giocatore più giovane presente nel team biancoazzurro. L'investimento sul giovane proveniente dalla Primavera biancoazzurra rappresenta l'impegno e la lungimiranza del club nel voler valorizzare i prodotti del proprio vivaio come già accaduto per Sandro Tonali. Il giocatore ha firmato un contratto triennale ed indosserà la maglia numero 5.