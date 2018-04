UFFICIALE: Brescia, Pulga nuovo allenatore: esonerato Boscaglia

© foto di Federico De Luca

"Il Brescia Calcio FC comunica ufficialmente l'esonero del Signor Roberto Boscaglia dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. Al Signor Boscaglia vanno i più sentiti ringraziamenti per l'attività fin qui svolta per l'impegno, la serietà e la professionalità. La conduzione tecnica della Squadra è affidata al Signor Ivo Pulga al quale il Brescia Calcio FC auspica le migliori fortune per il suo nuovo incarico", il comunicato ufficiale del Brescia sull'esonero di Boscaglia e l'arrivo di Pulga.