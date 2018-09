UFFICIALE: Carpi, addio Chezzi. Risoluzione consensuale col tecnico

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Carpi FC 1909 e mister Marcello Chezzi, a seguito delle dimissioni presentate da quest’ultimo, comunicano di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto lavorativo.

A mister Chezzi vanno un ringraziamento per il lavoro svolto e un in bocca al lupo per il futuro professionale.