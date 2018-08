UFFICIALE: Carpi, arriva Wilmots: contratto biennale con opzione

Con la fine delle tre gare in programma stasera, e che hanno qualificato ai gironi di Champions League PSV Eindhoven, Benfica e Stella Rossa, è ormai tutto pronto per il sorteggio di Nyon che designerà i raggruppamenti della fase a gironi della massima competizione continentale. Grazie...

Champions League, le quattro fasce per il sorteggio dei gironi

PSG, Bernat arriverà per 15 milioni e firmerà fino a giugno 2021

Slovenia, i convocati per la Nations League. Gli italiani sono ben sette

Barcellona, si pensa già al dopo-Suarez. Tre i nomi pesanti in ballo

Everton, la Real Sociedad ha messo nel mirino Sandro per l'attacco

Real Madrid, non solo Mariano Diaz: si lavora al ritorno di Hermoso

Macedonia, i convocati per la Nations League. Tre italiani in attacco

Russia, i 25 convocati di Cherchesov per Turchia e Repubblica Ceca

Germania, Low: "Ho provato a parlare con Ozil, ma non è stato possibile"

Arsenal, Lacazette spaventa i Gunners. Non è certo di voler rimanere

Reims, l'attaccante Kyei ceduto in prestito al Lens

CSKA Mosca, rinnovo fino al 2022 per il portiere Akinfeev

Ibiza, dopo Borriello sondaggio per l'altro svincolato Palladino

Il Carpi FC 1909 comunica l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Reno Wilmots , che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020 con opzione per un’ulteriore stagione.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

