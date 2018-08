UFFICIALE: Carpi, Diarrasouba in prestito al Montevarchi

© foto di Federico De Luca

L'Aquila Montevarchi ha annunciato sul proprio sito l'arrivo in prestito dell'attaccante classe '99 Adama Diarrasouba dal Carpi. Per il giovane esterno offensivo si tratta di un ritorno in rossoblù visto che aveva vestito la maglia del club toscano già nella passata stagione collezionando 30 presenze.