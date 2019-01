UFFICIALE: Carpi, in arrivo Esposito dal Napoli

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nuovo affare sulla rotta fra Napoli e Carpi. L'ex squadra di Giuntoli ha accolto in prestito Alessio Esposito (17), centrale di centrocampo proveniente dalla Primavera guidata da Roberto Baronio.

Esposito, uno dei pochissimi calciatori promossi dalla formazione under 17 lo scorso anno, non ha mai trovato spazio in campionato, dovendosi accontentare di qualche gettone di presenza in Youth League. L'operazione, perfezionatasi nelle ultime settimane, è stata formalizzata oggi mattina.