UFFICIALE: Carpi, torna il centrocampista Mbaye

Il Carpi ha ufficializzato sul proprio sito l'arrivo in prestito con opzione per il riscatto di Maodo Malick Mbaye dal Chievo Verona. Per il calciatore classe '95 si tratta di un ritorno nel club emiliano avendoci già giocato nel 2014-15 e nel 2016-17.