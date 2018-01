UFFICIALE: Cesena, arriva il centrocampista Fedele

Fonte: cesenacalcio.it

L’A.C. Cesena comunica che in data odierna è stato depositato il contratto relativo all’acquisizione a titolo temporaneo con diritto d’opzione del calciatore Matteo Fedele dalla società Foggia Calcio.

In questa prima parte di stagione, il centrocampista svizzero classe ’92 in forza al club pugliese, ha totalizzaato complessivamente 9 presenze in campionato.