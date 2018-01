UFFICIALE: Cesena, Setola torna al Palermo

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

In data odierna l’A.C. Cesena comunica di aver definito l’accordo con la società U.S. Città di Palermo per la risoluzione consensuale del trasferimento a titolo temporaneo del difensore classe ’99 Carmine Setola. Il giovane si trasferirà al Pisa: manca solo l'ufficialità per questo ulteriore passaggio.