Avventura in Turchia, per la precisione al Gazisehir Gaziantep, per Raman Chibsah. Il club di Gaziantep ha reso nota l'acquisizione a titolo definitivo del centrocampista classe '93 dal Frosinone. Chibsah ha sottoscritto un contratto triennale.