ufficiale Chievo, ceduto Pina Nunes al Grasshoppers

Ritorno in Svizzera per Nuno Pina Nunes (21). Il centrocampista portoghese di origini capoverdiane, appena rientrato dal Belenenses, è stato ceduto in prestito per un anno dal Chievo Verona al Grasshoppers. Spetterà dunque anche a lui il compito di riportare la squadra nel massimo campionato elvetico.