Fonte: www.chievoverona.it

© foto di Matteo Bursi

L'A.C. ChievoVerona comunica che il portiere Filippo Pavoni, ha stipulato il suo primo contratto professionistico che lo lega al ChievoVerona fino al 30/06/2022.

Nato a Verona l’8 agosto 1999, Pavoni è un portiere cresciuto calcisticamente nel Settore Giovanile gialloblù. Approdato al ChievoVerona all’età di 7 anni, Pavoni ha fatto le sue prime parate a partire dalla categoria Pulcini per poi proseguire il suo percorso di crescita giocando in tutte le altre categorie arrivando fino alla Primavera. Ad inizio stagioni 2017/2018 e 2018/2019 il giovane portiere gialloblù fa entrambi i ritiri estivi con la Prima squadra agli ordini del preparatore dei portieri Lorenzo Squizzi.

Ad agosto 2018 passa in prestito alla Fermana in Serie C dove disputa 1 presenza in campionato.