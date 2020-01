UFFICIALE: Chievo Verona, Karamoko prolunga di un anno il contratto

© foto di Matteo Bursi

Attraverso una nota ufficiale, il Chievo Verona comunica che in data odierna il centrocampista della primavera gialloblù Ibrahim Karamoko, ha prolungato per un’altra stagione il contratto che lo lega al club clivense. Il classe 2001, che da ormai due stagione veste la maglia gialloblù, ha all'attivo anche due presenze in Serie A, collezionate nella passata stagione.