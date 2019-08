UFFICIALE: ChievoVerona, arriva il centrocampista Demirovic dall'Inter

Fonte: www.chievoverona.it

L’A.C. ChievoVerona comunica di aver acquisito in prestito fino al 30/06/2020 con diritto di riscatto dall’F.C. Inter le prestazioni sportive del centrocampista Elian Demirovic, nato a San Pietro in Slovenia l’1 Giugno 2000, e di aver ceduto in prestito fino al 30/06/2020 alla San Roque De Lepe, formazione di terza Divisione spagnola, le prestazioni sportive del difensore Giovanni Nuti, nato a Gubbio il 9 Novembre 1998.