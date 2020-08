ufficiale Cittadella, avanti con Venturato e il suo staff anche nella prossima stagione

vedi letture

Sulla permanenza di Roberto Venturato alla guida del Cittadella non vi erano dubbi, ma nella giornata di oggi il club veneto ha annunciato ufficialmente che anche nella prossima stagione sarà lui l'allenatore della squadra. Assieme a lui è stato inoltre confermato tutto lo staff. Questa la nota del Cittadella:

"Roberto VENTURATO ed il suo staff proseguiranno assieme anche nel prossimo campionato di Serie B!

Il mister granata inizierà a settembre la sua 6ª stagione sotto le mura (224 panchine totali).

Al suo fianco Edoardo GORINI, allenatore in seconda e fidato braccio destro di Venturato dal suo arrivo a Cittadella, precedentemente anche 2 stagioni a fianco di Claudio Foscarini per il ‘Goro’.

Andrea PIEROBON, dopo ben 13 stagioni in campo a difendere la porta, inizierà il suo 6° campionato da preparatore dei portieri.

Uno in più per Roberto MUSSO, settima stagione in granata dopo le 11 da giocatore.

Non ha eguali Andrea REDIGOLO, il ‘Prof’ a settembre sarà in prima fila a far sudare i ragazzi per la 21ª stagione!".