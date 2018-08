UFFICIALE: Cittadella da record, tesserati 21 giovani

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Una sessione di mercato molto intensa in casa Cittadella. Non solo per la prima squadra, oggetto di un deciso rinnovamento, ma anche per il settore giovanile.

Sono arrivati ben ventuno giovani da varie zone del nord e qualche incursione al sud, ad innervare un vivaio che ha prodotto da ultimo il difensore Marco Varnier (20), finito all'Atalanta ed in nazionale under 21.

Una linea verde che ha dato ottimi risultati, e continua grazie agli arrivi di Domenico Frare (22), Andrea Bussaglia (21), Federico Proia (22), Luca Maniero (23), Alberto Rizzo (21) e Giuseppe Panico (21). Ora il settore giovanile, appena affidato a Cristian La Grotteria, è pronto a coltivare nuovi talenti.

Di seguito l'elenco degli innesti suddiviso per anno di nascita:

2000

Mattia Baratto, attaccante, tornato dal Montebelluna

Riccardo Fiorese, attaccante, dall'Atalanta

Matteo Marini, centrocampista, dal Montebelluna, girato in prestito fra i dilettanti

2001

Nicholas Bariol, centrocampista, confermato dal Team Biancorossi

Alessio Bertoncello, centrocampista, dall'Union Camposanmartino

Salvatore Costagliola, attaccante, dal Monteruscello

Antonio Cuomo, centrocampista, dal Venezia

2002

Valerio Esposito, centrocampista, confermato dal Montorio

Carlo Maronilli, centrocampista, dal Montebelluna

Previs Melaca, attaccante, dal CastelnuovoSandrà

Matteo Pontin, attaccante, confermato dal Giorgione

Andrea Tomasi, centrocampista, dal Montebelluna

Andrea Varnier, difensore, dalla Vigontina San Paolo

2003

Paolo Chiarello, portiere, dalla Bissarese

Samuele Santi, centrocampista, dall'Abano Terme

Giovanni e Luigi Zarpellon, dal Calcio Rosa'

Christian Zen, centrocampista, dall'Union Campo San Martino

2004

Giovanni Franzolin, centrocampista, dall'Abano Terme

Ruggero Mordegan, centrocampista, confermato dal Sovizzo Calcio

Mattia Speggiorin, centrocampista, dal Cerealdocks.