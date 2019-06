UFFICIALE: Cittadella, il capitano Iori rinnova per un anno

Il Cittadella ha annunciato sul proprio sito ufficiale il rinnovo del centrocampista Manuel Iori, 261 presenze con la maglia dei veneti. Questo il comunicato del club:

“Sarà ancora lui il nostro capitano, Manuel Iori rinnova e vestirà la maglia del Cittadella anche nella Serie BKT 2019/20!

35 presenze, oltre 3.000 minuti in campo e 6 reti. Numeri incredibili anche nella stagione appena conclusa per il numero 4 granata.

Da quando è ritornato sotto le mura (2015) ha raccolto oltre 250 punti in 4 stagioni! Una Serie C dominata e Tre playoff consecutivi per la Serie A!

A metà luglio il via dunque alla quinta stagione consecutiva a Cittadella, ottava totale. 261 presenze nella classifica all time, una bandiera e uno dei giocatori più vincenti in maglia granata.

Complimenti al nostro capitano per quanto fatto in questi 4 anni e un grosso in bocca al lupo per il nuovo campionato, con la fascia al braccio e la maglia granata sul petto”.