UFFICIALE: Cittadella, Paolucci saluta dopo sei anni: "Sempre nel mio cuore"

Dal profilo ufficiale su Facebook del Cittadella arriva il saluto ad Andrea Cittadella, centrocampista che non rinnoverà il proprio contratto con club.

"Dopo la mia decisione di lasciare questa maglia ci tenevo a dire due parole perché siete qualcosa di importante x me...

Ringrazio il presidente Andrea e la fam. Gabrielli (Piergiorgio, Margherita, Mariangela, Fabiola) che mi hanno sempre fatto sentire come se fossi a casa,ringrazio Carlo Pavin e tutte quelle persone in società che mi hanno trattato come un figlio.. Ringrazio il direttore Stefano Marchetti a cui sono molto legato perché mi ha dato la possibilità

Ringrazio tutti i ragazzi con cui ho avuto la fortuna di giocare in questi anni che mi hanno regalato sorrisi ed emozioni che terrò sempre con me..ma soprattutto questo gruppo eccezionale che ha fatto cose straordinarie con cui ho condiviso prima la vittoria di un campionato e poi sfiorato un sogno(vvb VISIONARI);

Ringrazio,mister Foscarini (e Giacomin) mister Venturato e il suo staff (Il Goro, Piero,Roby e prof Redigolo) con cui ho avuto la possibilità di crescere e passare momenti che rimarranno sempre..

Ringrazio quelle persone con cui ho un rapporto che va oltre il calcio ed e' quella squadra che dietro le quinte giostra dando tutto x questa realtà (Dallo staff medico Pivato, Nicola, Fede, Candido, Bordin, Parolin, Marcon e i ragazzi di fisiosport, dai mitici Toni, Severino e la Clara, Angelo e Mariano, Lino e da tutti componenti della sede e dirigenti Cerantola, Alberto, Davide, Beppe, Cappelletti e tutti gli altri); spero di non aver tralasciato nessuno;

Ed infine ringrazio tutti ma proprio tutti voi tifosi del calore che mi avete dato e tutti quegli amici che mi hanno trattato come un figlio...

Una parte del mio cuore rimarrà sempre a cittadella la città che mi ha fatto padre di mia figlia e mi ha fatto figlio di tutti voi. GRAZIE".