ufficiale Cittadella, Stanco saluta. Ceduto a titolo definitivo all'Imolese

Attraverso una nota ufficiale, il Cittadella comunica che l'attaccante Francesco Stanco si trasferisce a titolo definitivo all'Imolese. Come da comunicato "a Francesco il nostro ringraziamento per quanto fatto in maglia granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato con gli emiliani!".