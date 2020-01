L’A.S. Cittadella comunica di aver raggiunto l’accordo con la società FeralpiSalò per l’arrivo a Cittadella di Francesco Stanco.

Per l’attaccante modenese si tratta di un ritorno sotto le mura, nella seconda metà della stagione 2014/15 Stanco vestì infatti la maglia granata collezionando 20 presenze e andando a segno 6 volte.

Dopo Cittadella il rientro a Modena e le esperienze con Cremonese, Sambenedettese e nella prima parte di questa stagione con la FeralpiSalò.

A Francesco il nostro bentornato e un grosso in bocca al lupo per il prosieguo di stagione con i nostri colori.

Da oggi pomeriggio a lavoro con mister Venturato ed i nuovi compagni!

🇱🇻🔙🙌Bentornato Francesco!

✍️Raggiunto l'accordo con la Feralpisalò per il ritorno in maglia granata (3️⃣0️⃣) dell'attaccante modenese!

📝La news👉https://t.co/Idk0BtbwDR

Da oggi con i nuovi compagni e pronto per il primo allenamento con mister #Venturato!💪#SerieBKT #ForzaCitta pic.twitter.com/tFMgoSVBo9

— A.S. Cittadella 1973 (@ascittadella73) January 15, 2020