ufficiale colpo del Monza, dal Corinthians arriva il terzino Carlos Augusto

Ecco Carlos Augusto: il brasiliano è sbarcato in mattinata all'aeroporto milanese di Linate in compagnia del padre e degli agenti, carico e motivato per la nuova avventura biancorossa.

"E' un sogno essere qui, spero di aiutare il Monza ad andare in serie A" ha detto in perfetto italiano ai giornalisti presenti.

Il terzino prelevato dal Corinthians ha poi posato per le prime foto con la maglia numero 30 e la sciarpa del club. Nel pomeriggio ha raggiunto Monza e in serata sarà in tribuna a San Siro per vedere dal vivo i suoi nuovi compagni, impegnati nell'amichevole contro il Milan.

Da lunedì sarà a disposizione di Mister Brocchi per i primi allenamenti.