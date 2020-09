ufficiale Cosenza, arriva Ihsan Sacko in prestito annuale dal Nizza

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ihsan Sacko, proveniente dall’OGC Nice. L’attaccante, nato ad Alfortville (Francia) il 19 luglio 1997, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021. Ha mosso i primi passi nelle giovanili del Valenciennes e dello Strasburgo. Nelle file di quest’ultimi ha debuttato in prima squadra e colto due promozioni consecutive che hanno riportato la squadra dal Championnat National fino alla Ligue 1. All’inizio della stagione 2017/2018 si trasferisce al Nizza, club con cui milita per due stagioni e mezza giocando anche una gara di Europa League, prima di essere ceduto in prestito al Troyes nel gennaio del 2019. Sacko è ora pronto a vivere una nuova avventura professionale con i Lupi!