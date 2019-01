UFFICIALE: Cosenza, arriva il terzino Bittante dall'Empoli

Fonte: ilcosenza.it

© foto di Federico De Luca

La Società Cosenza Calcio comunica l’acquisizione dall’Empoli FC del diritto alle prestazioni sportive di Luca Bittante, che approda in rossoblù a titolo definitivo con contratto fino al 30 giugno 2019. Il difensore, nato a Bassano del Grappa il 14 gennaio 1993 e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Fiorentina, vanta 18 presenze nella massima Serie con le maglie dell’Empoli (esordio nella trasferta a Frosinone il 28 settembre 2015) e del Cagliari. Tre le stagioni trascorse con l’Avellino, squadra con la quale conquista la promozione in Serie B nel 2012/2013 giocando due anni in cadetteria e collezionando 68 presenze e una rete. Dal gennaio 2017 milita nella Salernitana, sempre in Serie B, scendendo in campo diciotto volte e la stagione successiva vive la sua più recente esperienza in cadetteria con il Carpi annoverando 14 gettoni di presenza. Nel suo palmares una Supercoppa di Serie C, una Coppa Italia Primavera e una Supercoppa Primavera. Ha inizio ora la sua avventura con la casacca dei Lupi!