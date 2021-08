ufficiale Cosenza, arriva la firma di Sauli Vaisanen. Era svincolato dal ChievoVerona

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sauli Aapo Kasperi Väisänen. Il difensore, nato a Helsinki (Finlandia) il 5 giugno 1994, ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2022, con opzione di rinnovo. I primi campionati da professionista li ha giocati in patria con la maglia del club dell’FC Honka. Si trasferisce poi in Svezia nelle fila dell’Aik Solna per tre stagioni, intervallate da una breve esperienza nel massimo campionato finlandese con l’Helsinki IFK. Arriva in Italia all’inizio della stagione 2017/2018 e colleziona 7 presenze in Serie A con la Spal. L’annata successiva viene ingaggiato dal Crotone. Negli ultimi due campionati invece ha giocato con il ChievoVerona. Ha al suo attivo anche 20 presenze con la maglia della Nazionale finlandese. Väisänen, che ha scelto di indossare la maglia numero 15, si prepara ora a vivere una nuova avventura professionale con il Cosenza Calcio!