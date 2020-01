UFFICIALE: Cosenza, Asencio in prestito fino al termine della stagione

Fonte: ilcosenza.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raúl José Asencio Moraes, proveniente dall’A.C. Pisa 1909, dove ha disputato la prima parte dell’attuale stagione. L’attaccante, nato a Vila-real, in Spagna, il 20 maggio 1998, ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2020. E’ cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Genoa, che lo ha prelevato dal Burriana (club dilettantistico spagnolo) facendogli firmare un contratto triennale. Nell’estate del 2017 viene ceduto in prestito all’Avellino, con cui esordisce tra i professionisti a 19 anni. L’annata in biancoverde si conclude con 6 reti in 31 presenze. Nella stagione successiva si formalizza il suo trasferimento, sempre in prestito, al Benevento, dove centrerà il bersaglio tre volte in 21 gare. Ora arriva il momento di iniziare una nuova esperienza in Serie BKT con la maglia dei Lupi!