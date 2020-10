ufficiale Cosenza, dal Nantes arriva il centrocampista Ba

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Abou-Malal Ba, proveniente dalla Società FC Nantes. Il centrocampista, nato a Saint-Dié-des-Vosges (Francia) il 29 luglio 1998, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo, con diritto di opzione, fino al 30 giugno 2021. Ha debuttato da professionista con il Nancy in Ligue 2 nella stagione 2017/2018, chiusa con 2 gol in 25 presenze. Dopo un altro campionato, sempre con il Nancy, viene rilevato dal Nantes, che lo gira in prestito all’Aris, club che milita nella Superleague greca. Per Ba si aprono ora le porte della Serie BKT, che giocherà indossando la casacca dei Lupi.