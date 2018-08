UFFICIALE: Cosenza, dal Pisa arriva Luca Verna

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Verna, proveniente dalla Società Pisa Calcio 1919. Il centrocampista, nato a Lanciano il 21 giugno 1993, ha firmato un accordo annuale fino 30 giugno 2019. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Carpi, in Serie B, collezionando 40 presenze e mettendo a segno 4 reti. Verna inizia la propria carriera nelle giovanili della Virtus Lanciano, passando per una sola stagione al Chievo per poi tornare in Abruzzo. Coi rossoneri esordisce nel 2011, scendendo in campo 4 volte nella stagione che porta i frentani a salire in B dopo la vittoria ai play-off col Trapani. Nel 2012/’13 esplode a Chieti, dove gioca 29 partite e mette a segno 2 reti in Seconda Divisione; rientrato a Lanciano nel 2013/’14 e non trovando spazio, ritorna in neroverde a gennaio 2014, giocando altre 10 partite coi teatini. Nella successiva sessione di mercato si trasferisce, sempre in prestito, a Grosseto, in LPU, dove gioca 32 partite e sigla 4 gol: notato dal Pisa, viene acquistato a titolo definitivo dai toscani nel 2015/’16 e, con la squadra della Torre, disputa 36 partite complessive, condite da 6 gol, che aiutano i nerazzurri a vincere i play-off per la B. Resta a Pisa anche l’anno successivo, in caffetteria, mettendo a referto 37 partite e un gol: le prestazioni in nerazzurro gli valgono la chiamata, in prestito, del Carpi, con cui ha disputato l’ultima annata calcistica. Oggi l’avventura col branco in Serie BKT!