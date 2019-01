UFFICIALE: Cosenza, fatta per Andrea Hristov dallo Slavia Sofia

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Rosenov Hristov, proveniente dalla Società PFC Slavia Sofia. Il difensore, nato a Sofia (Bulgaria) il 1° marzo 1999, ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2019. La formula è quella del trasferimento temporaneo con diritto di opzione. Nella prima parte della stagione, così come nelle due precedenti, ha vestito la maglia dello Slavia Sofia, club con cui è cresciuto nel settore giovanile ed esordito poi, a soli 17 anni, in prima squadra in Parva Liga, la massima divisione bulgara, il 1° ottobre 2016, nel match vinto dai suoi per 3-1 contro l’FK Vereja. Nel suo palmares anche una Coppa nazionale, conquistata nella stagione 2017/2018, e tre presenze nei preliminari di Europa League, risalenti all’annata in corso. Inizia ora a Cosenza la sua prima avventura professionale lontano dal paese d’origine.