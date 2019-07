© foto di Federico Gaetano

Attraverso una nota ufficiale, il Cosenza comunica di aver raggiunto l’accordo con il Novara per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Daniele Sciaudone. Per il centrocampista, nato a Bergamo il 10 agosto 1988, si tratta di un ritorno in maglia rossoblù, avendo già militato nel club nella seconda parte della passata stagione.

Con la firma sul contratto, della durata biennale, Sciaudone si lega al Cosenza fino al 30 giugno 2021.