UFFICIALE: Cremonese, Armenia è il nuovo dg

Vice-campione europeo nel 2004 e terzo all'Europeo del 2012, Helder Postiga è stato sicuramente uno degli ultimi grandi attaccanti del Portogallo. Fermo da circa un anno dopo la seconda avventura in India con l'Atletico de Kolkata, l'ex tra le tante di Porto e Lazio oggi è opinionista...

ESCLUSIVA TMW - Postiga: "Milan o no, A. Silva sfonderà. Portogallo outsider "

Milan, Mirabelli dopo il rinnovo di Romagnoli: "Resterà per tantissimi anni"

Un altro moschettiere lascia: Lichtsteiner, gol e polmoni per la rinascita

Atalanta, sfida al Parma per Djourou

Russia -9: Nessuno come il Manchester City. Juve nella Top 10

Russia -9, da Mascherano a Mikel: i convocati che giocano in Cina

Postiga: "Milan o no, A. Silva sfonderà. Portogallo outsider"

Cagliari, Romulo la prima scelta per il centrocampo dei sardi

Sassuolo, Carnevali: "Berardi? Nessun contatto per la sua cessione"

Russia -9: Uruguay e Colombia, ultima chiamata per i "big"

Milan, Romagnoli: "Credo nel progetto. Spero di vincere in rossonero"

Roma-Cristante in dirittura d'arrivo. Non verrà inserito Defrel

Verona, prime offerte ufficiali di Samp e SPAL per Fares

L’U.S Cremonese comunica di aver affidato la direzione generale della società al signor Paolo Armenia . Il curriculum del Direttore Generale si connota per una vasta esperienza nel settore, ivi inclusa una lunga attività in club di Serie A e Serie B. Nei prossimi giorni il signor Armenia sarà presentato ufficialmente alla stampa.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy