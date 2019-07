LIVE TMW - Buffon- day : "Non si rifiuta l'invito di una Signora"

Amici di TMW, buongiorno! E' il momento del ritorno per Gianluigi Buffon alla Juventus: il portiere sosterrà questa mattina le visite mediche con la formazione bianconera, per poi legarsi di nuovo alla società campione d'Italia in carica. L'ex estremo difensore del Paris Saint-Germain,...